Гърция се противопоставя на новия пакет санкции на Европейския съюз срещу руския газ, за да защити Динагас (Dynagas) - корабната компания на гръцкия магнат Георгиос Прокопиу, която е специализирана в превоза на руски товари от завод за втечнен природен газ в Арктика, съобщи „Файненшъл таймс“.

Посланикът на Атина в ЕС е заявил пред своите колеги в сряда, че планираните санкции, които предвиждат забрана за транспортиране на руски втечнен природен газ до трети държави, ще „съсипят“ компанията, съобщиха двама запознати с изказването му. Още двама източници потвърдиха, че дипломатът е посочил именно Динагас като причината Гърция да не може да подкрепи санкциите.

Според морския портал за данни Equasis, Динагас оперира 27 газовоза. Сред тях е една трета от световния флот танкери клас Arc7, които са специално конструирани да плават в тежките ледени условия край завода „Ямал LNG“ в руската Арктика.

Гръцките възражения вече седмица възпрепятстват одобряването на 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия, който изисква единодушната подкрепа на всички държави членки. Това оставя в застой и други мерки, включително санкции срещу още руски банки, мрежи за криптовалути и компании от военно-промишления комплекс.

Пакетът включва и механизъм за понижаване на тавана на цената на руския суров петрол, над който компании нямат право да го купуват и транспортират.

В сряда вечерта посланиците на страните членки бяха принудени да одобрят извънредно едноседмично удължаване на действащия таван от 44,10 долара за барел, за да осигурят допълнително време за преговори. Без такова решение таванът щеше да се повиши значително заради поскъпването на петрола вследствие на войната с Иран, което би донесло на Москва милиарди долари допълнителни приходи.

По думите на европейски служител, запознат с решението, удължаването има за цел и да бъдат анализирани икономическите и техническите последици от санкциите, включително забраната за превоз на руски втечнен природен газ.

Други европейски дипломати отбелязват, че всички държави членки са понесли икономически загуби за своите компании в резултат на санкциите, за да бъде оказан натиск върху руската икономика.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви в понеделник, че съжалява, че съюзът все още не е постигнал съгласие по 21-вия пакет санкции.

„Разбира се, държавите членки имат различни причини да се противопоставят. Нашата цел е да постигнем споразумение. Ако това не стане, ще започнем работа по План Б“, каза Калас, визирайки тавана на цената на руския петрол.

Прокопиу притежава както Динагас, така и петролната транспортна компания Динаком (Dynacom), която през последните три години е реализирала най-малко 915 милиона долара приходи от търговия с руски суров петрол - повече от всяка друга гръцка корабна компания.

Динаком беше сред първите компании, които поеха риска да изпратят танкери през Ормузкия проток в първите седмици на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

По изчисления на британския вестник „Файненшъл таймс“, базирани на данни на аналитичната компания Kpler, Динагас е превозила над 10 милиона тона руски втечнен природен газ от началото на 2025 г. с 11 кораба. Изданието е установило, че тези плавателни съдове са извършили общо 144 курса през този период.

Флотът от кораби клас Arc7 е проектиран специално за обслужване на проекта „Ямал“, разположен на северното крайбрежие на Русия отвъд Северния полярен кръг.

По време на обсъжданията Гърция е изтъкнала, че Динагас няма да може да използва тези специализирани кораби по други маршрути и ще бъде принудена да ги продаде на компании извън западните държави. Всеки от тези високоспециализирани плавателни съдове, смятани за едни от най-сложните за изграждане, струва около 300 милиона долара.

Останалата част от флота Arc7 се експлоатира от Сийпийк (Seapeak), собственост на базираната в Ню Йорк инвестиционна компания Stonepeak, както и от японската Мицуи ОСК Лайнс (Mitsui OSK Lines), докато един от корабите е собственост на руската Совкомфлот.

Гръцкото правителство и Динагас не са отговорили незабавно на отправените запитвания за коментар.