България няма да подкрепи санкции, които биха навредили на икономиката ѝ. Това заяви премиерът Румен Радев по повод подготвяния от Европейския съюз нов пакет санкции срещу Русия.

„Времето на кръстоносните походи приключи и България винаги е отстоявала своите интереси, особено в енергетиката“, каза той.

Премиерът посочи, че тепърва ще се анализира как евентуални санкции срещу „Лукойл“ биха се отразили на страната.

„Днес ще стане ясно каква ще бъде позицията на България при гласуването“, заяви Радев.

По думите му страната няма да допусне подкрепа за мерки, които биха имали негативен ефект върху българската икономика.

По отношение на примирието между САЩ и Иран премиерът коментира, че ситуацията остава несигурна.

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„Много е крехко примирието“, каза той.

Според Радев в процеса трябва да бъде отчетена и ролята на Израел.

„Има и трета държава – Израел, която преследва своите цели. Очаквам да има всеобхватен подход към този процес на умиротворяване и да участва и Израел“, добави той.

Премиерът отправи критики към управляващите в Северна Македония, като ги обвини, че възпрепятстват европейската интеграция на страната.

„За съжаление политическото ръководство на държавата в Северна Македония упорито върви срещу интересите на своите собствени граждани да имат по-бърза европейска интеграция“, заяви Радев.

Според него в страната се насажда език на омразата и се злоупотребява с исторически теми.

„Политиката на най-високо ниво на насаждане на език на омразата, липсата на толерантност и изопачаването на историята като инструмент в международните отношения няма да ги доведе до нищо добро“, каза той.

Радев подчерта, че България ще продължи да настоява за спазване на поетите ангажименти по европейския път на Северна Македония.

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„Не забравяйте защо България успя да наложи в Европейския съюз разбирането на всички държави членки за вписването на българите в Конституцията на Северна Македония – именно заради защитата на техните основни права“, заяви премиерът.

По думите му през последните години се наблюдава отстъпление от постигнатия европейски консенсус.

„Сега отново трябва да полагаме максимални усилия, за да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 г., трябва да бъде спазван“, каза Радев.

Той коментира и случая с палежа на автомобил на българската дипломатическа мисия в Северна Македония.

„Докато няма ясно установени принципи на европейското право и последствия за извършителите на подобни деяния, няма как да има напредък. Република Северна Македония трябва да убеди Европейския съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на дипломатическите представители на своя територия“, заяви премиерът.

В заключение Радев заяви, че според него политическото ръководство в Скопие не демонстрира реално желание за ускоряване на европейската интеграция.

„Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи страната си от членство в Европейския съюз“, каза той.