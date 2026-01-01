В Европейския съюз се обсъжда нов пакет санкции срещу Русия, като България изразява подкрепа за мерки, които имат реален икономически ефект. Според българската позиция ограниченията трябва да оказват съществен натиск върху руската икономика и да допринасят за прекратяване на войната, а не да бъдат с предимно символичен характер, който може да се окаже контрапродуктивен.

"Санкциите имат за цел да окажат икономически натиск, така че да се стигне до ситуация, в която продължаването на войната не е изгодно и да се насърчи връщането към преговори. Когато става въпрос за санкции, които имат предимно символичен характер, а не реални икономически последици, България се противопоставя.

В момента пакетът се обсъжда на ниво Европейски съюз, като много държави имат резерви. Той все още не е в окончателния си вариант. Българската позиция е ясна – ние подкрепяме санкции, които имат реален икономически ефект, но не водят до по-големи щети за държавите членки, отколкото за държавата, която води войната.

Основната ни цел е да се стигне до ситуация, в която могат да се водят ефективни преговори. Има редица елементи, които не подкрепяме – от една страна в енергийния сектор, а от друга – санкции, свързани с руския патриарх Кирил, които попадат в категорията на символични мерки. Те имат потенциал да бъдат контрапродуктивни", каза министърът на външните работи Велислава Петрова.

Отношенията между Скопие и София

Петрова заяви, че е необходимо да има пълна яснота относно мотивите и последващите действия във връзка с палежа на два български дипломатически автомобила в Скопие.

Инцидентът е станал на 15 юни пред официалния вход на българската дипломатическа мисия в столицата на Република Северна Македония. От Министерството на външните работи очакват допълнителна информация по случая.

„По всички възможни механизми и във всички формати България е представила своята позиция. Разговарях с моя колега от Република Северна Македония. Дадох ясно да се разбере, че очакваме да се установи не само кой е извършителят на палежа, но и какви са мотивите, както и какво ще бъде предприето от тяхна страна, за да не се допускат подобни инциденти в бъдеще, защото това не е първият случай“, каза тя.

Контрапродуктивно би било да се организират протести на българо-македонската граница. Няма нужда от това, смята Петрова.