Политиците отново се заеха с Изборния кодекс. Парламентарните сили предлагат различни промени в правилата за гласуване, като основните спорове остават около машинния вот, чужбина и контрола върху изборите. Първият вот, който ще се проведе по новите правила, ако те бъдат приети, са президентските избори.

„Прогресивна България“

Във вторник „Прогресивна България“ внесе предложения за промени в Изборния кодекс, които включват възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., отпадане на избирателен район „Чужбина“ и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз (ЕС). Това съобщи председателят на парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ (ПБ) Петър Витанов на брифинг в парламента.

Той посочи, че предвиждат в секции под 300 души да се гласува на хартия, а в секции над 300 души – изцяло машинно. Предвиждаме обезпечаване с допълнителни машини и с бюлетини, в случай на форсмажорни обстоятелства, каза Витанов.

Отпада избирателен район „Чужбина“ по начина, по който беше предвиден, защото първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо и излишно затормозява избирателния процес, каза председателят на ПГ на ПБ. Отпада и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на ЕС, защото беше продиктувано от тяснопартийни интереси и беше, меко казано, дискриминационно, коментира още той.

ПБ предлага отпадане на хартиените бюлетини с изключения за малките секции

За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателството преди края на сесията, даже преди края на месеца, каза още Петър Витанов.

Петър Витанов съобщи, че имат и предложения, свързани със сертифицирането на машините и респективно на изчислителния софтуер. Въвеждаме споделена компетентност между Министерството на дигиталната трансформация и Министерството на вътрешните работи, посочи той. По думите му, трябва да има двоен контрол. По този начин се удвоява бдителността и ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера на машините, допълни Витанов.

На председателски съвет бяхме договорили още преди месец, че всяка партия ще може да предложи своите виждания по изборното законодателство, каза председателят на ПГ на ПБ. Той посочи, че част от партиите са внесли своите предложения и немалко неща съвпадат. Витанов добави, че по някои теми виждат общо разбиране – с ПП – ДБ за машинния вот, и с ДПС – за отпадане на ограничението за секциите извън страни членки на ЕС.

С въвеждане само на машинно гласуване положителните резултати ще са в няколко насоки – изборният процес ще стане по-бърз, няма да има недействителни бюлетини, протоколите ще станат по-опростени и ще се попълват по-лесно от секционните избирателни комисии, ще се избегнат грешките при двойното броене и отчитане на резултатите от гласуване с хартиени бюлетини и с машинни, след края на изборния ден резултатите ще се обработват много по-бързо от всички комисии, посочват от „Прогресивна България“ в прессъобщение във връзка с предложените от тях промени в Изборния кодекс.

С измененията се предлага след края на изборния ден избирателните комисии да броят контролните разписки като гаранция за законност и честност на изборите.

Удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване ще се извършва вместо от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, от Министерството на вътрешните работи, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Предлага се още Министерството на вътрешните работи да извършва проверки на модулите от софтуера, свързани с преброяването на гласовете, се посочва в прессъобщението.

С промените се регламентират правомощията на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК), тъй като понастоящем статутът на председателя на комисията не е уреден въобще в отклонение от законовата уредба на всички останали комисии, посочват още управляващите.

От „Прогресивна България“ предвиждат още да се засили ролята и дейността на обучителните звена на ЦИК. Целта е уменията и качеството на работа на членовете на избирателни комисии, предложени политическите партии и коалиции, да се подобри чрез подготовка, като след полагане на изпит за придобиване на сертификат, те ще имат предимство при включване в състава на различни избирателни комисии. Предвижда се ЦИК да води публичен регистър на успешно обучените, структуриран по общини.

Предлага се още социалните мрежи Фейсбук, Туитър и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато нарушаването на разпоредбите на Изборния кодекс за неправомерно оповестяване на резултати от социологически проучвания до 20:00 ч. на изборния ден. Предвижда си и увеличение на размера на глобите и имуществените санкции, тъй като предвидените понастоящем не са препятствие за нарушителите.

„Продължаваме промяната“

В сряда „Продължаваме промяната“ също внесе предложения за изменения в Изборния кодекс, съобщи в кулоарите на парламента народният представител Стою Стоев от ПП.

Основните предложения са следните – изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол, с реално въвеждане на МИР "Чужбина" с четири мандата и да се дигитализират избирателните списъци и да има скенери за лични карти, обясни той.

Всички съмнения през годините на машинното гласуване се опровергават от самата Централна избирателна комисия, когато направи анализ през 2022 г. и каза, че всички разминавания между машинно отчетените резултати и преброените от човек се дължи именно на човешкия фактор, коментира депутатът от ПП.

„Продължаваме промяната“ внесе предложения за изменения в Изборния кодекс

„Прогресивна България“ също внася подобни предложения и няма как да не се зачудим защо предлагат за шеф на ДАНС човека, при чието управление самата ДАНС блокира машинното гласуване на местните избори през 2023 г, каза Стоев.

По неговите думи да нямаме район „Чужбина“ се дължи изцяло на липса на политическа воля и няма технически проблеми относно създаването му.

Темата коментира и Асен Василев от „Продължаваме промяната“. Василев коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс, свързани с откриването на секции извън Европейския съюз. Според него няма връзка между предложенията за промени в Изборния кодекс и преговорите около договора с "Боташ".

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев също изрази мнение относно предложенията за промени в Изборния кодекс, свързани с машинното гласуване.

Според него анализите на МВР показват, че при машинно гласуване броят на невалидните бюлетини и възможностите за манипулации са много по-малко.

„Всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласове, са много по-малко, когато се използват машини“, заяви Демерджиев.

По думите му за първи път се предлага да бъде проверяван и софтуерът за преброяване на резултатите. „Важно е да сме убедени не само че машините функционират безупречно, но и че софтуерът за преброяване не допуска изкривяване на изборния резултат“, заяви министърът.

„Възраждане“

Ще подкрепим въвеждането на машинно гласуване, без тази част от предложенията, които позволяват гласуване с хартиени бюлетини в секции с по-малко от 300 избиратели, каза пред медиите зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров при коментиране на предложените промени в Изборния кодекс.

Няма да подкрепим и премахването на ограниченията за броя на изборните секции в чужбина, конкретно заради политиката ни по отношение на секциите в Турция, посочи Петров.

Последните няколко години „Възраждане“ предлагаме единствено машинно гласуване, защото гласуването с хартиена бюлетина единствено показа огромни машинации, измами, които дори бяха дискутирани от Конституционния съд миналата година, коментира Петров.

ДПС

В средата на юни тази година ДПС предложи законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс за премахване на изискванията за уседналост при упражняването на активното избирателно право при изборите за общински съветници и кметове, както и при изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Предлага се и отпадане на езиковото ограничение и тези граждани на ЕС, които не са български граждани, да могат да водят една активна кампания, за да бъдат избирани, а други да имат възможността да направят информиран избор.

През юни в обръщение към 52-ото Народно събрание Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят Изборния кодекс "на коляно" преди президентските избори.

В обръщението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко от два месеца работно парламентарно време.

В обръщение към депутатите: ЦИК призовава да не променят Изборния кодекс

"В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в Закона за съдебната власт и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в Изборния кодекс и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Общественият съвет към ЦИК смята, че "започването на обхватни промени в Изборния кодекс в този момент би било неудачно".

Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови възстанови в пълна степен права на избирателите извън страната. А обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат.