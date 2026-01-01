Моторист е блъснал пешеходец при пътнотранспортно произшествие, станало около обяд малко преди отбивката за радомирското село Прибой, в посока Кюстендил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Той посочи, че пешеходецът е жив и е откаран за преглед в болница. Към момента не е известно какво е състоянието му, както и повече подробности за самоличността му.

Движението в района е леко затруднено и се регулира от полицаи.

Информацията е предварителна, като предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента, уточни за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.