Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, съобщава БНР.

Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система "Пейтриът", съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от министерството на отбраната.

Вероятно място за разполагането на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцката страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците.

В България вниманието е насочено към авиобазата "Безмер", след като българското правителство разреши използването ѝ от американски самолети-цистерни, отбелязват гръцките медии.

В Атина разглеждат няколко сценария след заплахите от Иран. Ако се наложи, е възможно противовъздушната система "Пейтриът" да бъде преместена от остров Карпатос на остров Крит за защита на американската военновъздушна база Суда. За сигурността на Кипър там остават дислоцирани четири гръцки изтребители Ф-16 и фрегатата на гръцките военноморски сили "Фокас".