Министър-председателят Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщиха от правителствената пресслужба.

Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии.

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Марк Рюте лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО.

Готовността за надеждна защита е била доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция, се посочва в съобщението на МС. "Всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия", припомня ведомството.

Разговорът е във връзка с вчерашната информация на FT, че иранските сили разглеждат възможности за атаки срещу американски активи в Югоизточна Европа в случай на нова ескалация от страна на Вашингтон. Изданието се позовава на два вътрешни източника от Техеран, близки до режима. Властите у нас успокоиха, че няма риск за страната ни и следят ситуацията.