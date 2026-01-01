Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев с остри критики към президента след след статията от Financial Times, че има евентуални заплахи при ескалация на напрежението и че Иран обмисля военни цели в Европа, включително и базата в „Безмер“.

"Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България г-жа Йотова – 24 часа след новината за „Безмер“", пише Василев

По думите му няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност и няма изявление какви мерки ще бъдат предприети.

"Пълна тишина. С такъв главнокомандващ не ми се мисли какво ще се случи, ако има истинска атака", допълва Василев.

В четвъртък стана ясно, че Иран обмисля възможността да атакува американски военни бази в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп предприеме нова ескалация на войната, съобщи Financial Times, позовавайки се на хора, близки до иранския режим.

Според изданието иранските военни са разглеждали потенциални цели в страни от Югоизточна Европа, включително американски обекти в България и Кипър.

Източници, близки до режима в Техеран, са заявили пред Financial Times, че подобни сценарии са били обсъждани като част от подготовката на Иран за евентуално разширяване на конфликта извън Близкия изток.

България е сред споменатите държави, след като миналия месец е одобрила използването на авиобаза „Безмер“ от американски самолети за презареждане с гориво. Кипър също е разглеждан като възможна цел за ответни действия, посочва изданието.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че е предприел превантивни мерки за защита на авиобаза „Безмер“. НАТО увери, че има готовност да реагира, а политическите реакции у нас варират от призиви за повече информация и гаранции за сигурността до обвинения към властта за „ликвидиране на суверенитета“.