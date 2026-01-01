30 000 кутии цигари без български акцизен бандерол на стойност 99 000 евро са задържани при проверка на сръбски товарен автомобил във Видин, съобщиха от Районната прокуратура във Видин.

На 8 септември служители на ГПУ-Брегово на път Е-79 в района на ТЕЦ-Видин спрели за проверка влекач с прикачено полуремарке със сръбски регистрационни номера поради възникнало съмнение за изграден тайник за превоз на мигранти. Товарната композиция била съпроводена до Митническо бюро-Видин, Северна промишлена зона, където била проверена за изградени тайници с рентген. Установено е, че в предната част на полуремаркето е имало изграден тайник.

Извършен е оглед на местопроизшествие, при който са открити цигари от популярни търговски марки без български акцизен бандерол.

Установено е, че в товарния автомобил се превозват 60 кашона цигари, всички без български акцизен бандерол.

Общото количество на задържаните цигари е 30 000 кутии (600 000 къса) на стойност 99 000 евро, като размерът на избегнатия и незаплатен акциз е 72 000 евро.

С постановление на разследващия орган в качеството на обвиняем е привлечен водачът на превозното средство - гражданинът на Република Сърбия - З.П.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура-Видин обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Делото продължава под надзора на прокуратурата.