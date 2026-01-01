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Предложението ще се разглежда от Столичния общински съвет на заседание на 10 септември, планът е там да се изгради детска градина с 2 яслени и 6 градински групи

Столична община предлага да придобие терен в „Манастирски ливади – изток“, върху който да бъде изградена нова детска градина с минимум 8 групи – 2 яслени и 6 градински, за общо 206 деца.

Предложението е внесено от кмета на София Васил Терзиев, кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов и общинския съветник Бонка Василева.

Новата детска градина ще разполага с 2 яслени и 6 градински групи, като общият ѝ капацитет ще бъде 206 места. Осигуряването на терен е една от ключовите първи стъпки за реализацията на детската градина.

„В „Манастирски ливади – изток“ живеят все повече семейства и нуждата от места за децата расте заедно с квартала. Имаме конкретна възможност да осигурим терен за нова детска градина с 206 места. Затова правим необходимото този терен да остане за обществена инфраструктура и да може да бъде реализиран като място за децата на квартала “, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Предвиденото за детска градина място е с площ 4443 кв. м и е заложено за изграждане на общинска образователна инфраструктура. За квартала това е важна възможност за увеличаване на броя на местата за най-малките деца в район, в който нуждата от нови детски градини е висока.

Разкриването на нови места в детските градини и яслите продължава в цяла София. Само през последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места, а до края на годината се очаква да бъдат открити повече от 1000 места.

Това е част от дългосрочната цел на Столична община, заложена в стратегията „София – град на децата: Първите 7“ – до края на 2027 г. да бъде преодолян недостигът на места и всяко дете да има възможност за достъп до качествена грижа според избора на семейството.

Предложението за придобиване на терена предстои да бъде разгледано на следващото заседание на Столичния общински съвет.

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