Правителството одобри 1 165 064 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места.

Средствата се предоставят за 1997 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

По тази мярка се компенсират семейства на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.

Максималният месечен размер на компенсациите за отглеждането и обучението за 2026 г. е 296,55 евро за дете. Средствата са за периода от 1 май до 30 юни 2026 г., поясняват от правителствената пресслужба.

През юни правителството одобри 1 105 414 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставяха за 1777 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи, информира тогава правителствената пресслужба.