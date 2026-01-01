ПГ “Прогресивна България” внесе своите предложения за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Кандидатите за членове на ВСС отговарят на приетите с последните промени в Закона за съдебната власт критерии за високи професионални и нравствени качества. Номинациите са на личности с висока професионална и академична подготовка, но и с реален практически опит в съдебната система. Водещи критерии при подбора на кандидатите са тяхната независимост и почтеност, съобщават парламентарната група.

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От “Прогресивна България” заявяват, че издигат кандидати, които не са били участници в корупционни скандали и с действията си не са давали основания за съмнение в тяхната почтеност.

Парламентарната група припозна трима кандидати от инициативните предложения на професионални и граждански организации, съобщават още от “Прогресивна България”.

“Прогресивна България” продължава разговорите за подкрепа на кандидатите с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

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Предложенията на “Прогресивна България” са:

Съдийска колегия: Силвия Димитрова Цанова, Калин Кирилов Баталски, Иван Христов Ранчев, Петьо Димитров Славов, Михаил Александров Малчев и доц. д-р Анета Методиева Антонова.

Прокурорска колегия: проф. д-р Екатерина Салкова Гетова, Иван Георгиев Калибацев, Милена Асенова Карагьозова, Стефан Емилов Милев и Красимир Стефанов Комсалов.