Общо 25 кандидатури за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота са номинирали прокурорите. Това съобщиха от пресцентъра на Съвета.

Сред предложените кандидати са петима прокурори от Върховната касационна прокуратура – Маринела Тотева, Красимира Филипова, Атанас Гебрев, Иванка Которова и Сийка Милева.

От апелативно ниво са номинирани административният ръководител на Апелативна прокуратура – София Даниела Попова, както и прокурорите Пламен Евгениев и Ивайло Ангелов.

Сред кандидатите са още заместник-административният ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив Тодор Деянов и прокурорът от същата прокуратура Добринка Калчева.

Номинирани са също Милена Гамозова от Апелативна прокуратура – Варна, заместник-административният ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас Йовита Григорова и Димитър Лещаков от Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Кои са останалите кандидати?

В процедурата участват още заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова, административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Георги Чинев и административният ръководител на Окръжна прокуратура – Русе Радослав Градев.

Сред номинираните са административният ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив Христо Анчев и заместник-административният ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян Атанас Илиев.

Кандидати са и прокурорите от Софийската градска прокуратура Марина Ненкова и Иван Тасков, както и Благовест Вангелов и Дарин Христов от Окръжна прокуратура – Бургас.

Списъкът допълват Владимир Николов от Окръжна прокуратура – Плевен, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура – Кюстендил и Пламен Петков от Софийската районна прокуратура.

Документите трябва да бъдат представени до 9 септември

До 9 септември всички кандидати за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите трябва да представят необходимите документи. Сред тях са автобиография, мотиви за участие в процедурата и концепция за дейността на Висшия съдебен съвет.

Предстои да бъдат публикувани и получените справки от Инспектората към ВСС, както и документите от кадровите дела на кандидатите.