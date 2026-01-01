Съдебната реформа е най-сериозният проблем пред новото управление. Това заявиха на брифинг от „Прогресивна България“ след заседание на парламентарната комисия, на което бяха приети три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. От формацията подчертаха, че целта е възстановяване на общественото доверие и гарантиране на върховенството на закона.

Стартираме с най-сериозния проблем – реформа в съдебната система, което е голямо предизвикателство. Това заяви Янка Тянкова от „Прогресивна България“.

По нейни думи, след продължителни дискусии първа точка от дневния ред е завършила с приемане на трите законопроекта. „Приех обстоятелството, че на заседанието, въпреки късния час, в който бяха уведомени, дойдоха представители на ВКС, ВАС, Министерството на правосъдието и на Съюза на юристите“, каза тя.

Временната правна комисия в НС подкрепи и трите проекта за промени в Закона за съдебната власт

Трите приети законопроекта влизат в пленарна зала, за да бъдат подложени на дискусия и обсъждане. „За мен беше първо заседание, а вълнението беше изключително голямо. Различното ни амплоа е голямо предизвикателство за нас и се надяваме да се справим“, коментира Тянкова.

Тянкова също каза, че има основателна надежда да мисли, че този парламент ще свърши добра професионална работа, която ще се основава на компетентността на членовете на тези комисии.

„Целта, която си поставяме, по отношение на съдебната реформа е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенството на закона“, каза зам.-председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Олга Борисова.

Първостепенната задача в тази насока е представеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който е бил входиран на 11 май 2026 г. „Той е насочен към преодоляване на институционалната криза и възстановяването на общественото доверие. Въвеждат се нови правила за установяване на високи нравствени и професионални качества на кандидатите за членове на ВСС. Друго предложение е въвеждане на промяна за лица, които през последните 7 г. са били на високи позиции, да бъдат избирани за членове на ВСС. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекъл с повече от 1 година - органът да губи право да взема решения с дългосрочен ефект върху независимостта и организацията на системата(освен случаите на крайна необходимост). Друго предложение е по отношение на министъра на правосъдието – заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на ВСС, като депозираната жалба пред компетентния съд спира изпълнението на акта. Предвиждаме също така избора на членове на ВСС от професионалната квота да става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят съмненията, свързани с потенциалната несигурност при електронно гласуване“, допълни Борисова.

Димитър Петров от „Прогресивна България“ подчерта, че ограничението на определени правомощия на ВСС при изтичане на 1 година от неговия мандат е изцяло в съответствие с решението на съда на Европейския съюз от 30 април 2025 г. „За нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а е продължителен процес“, каза той.

По думите му, в рамките на 4-годишния си мандат от „Прогресивна България“ ще внесат и други промени в Закона за съдебната власт.