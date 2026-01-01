Временната парламентарна комисия по правни въпроси обсъди и прие три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се предвижда ограничаване на правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат.

Законопроектът на ПП бе подкрепен от 22 членове на комисията, двама гласуваха „против“, без „въздържали се“.

Законопроектът на ДБ получи 21 гласа „за“, двама „против“ и нито един „въздържал се“.

Проектът на ПБ бе подкрепен от 23 депутати, без гласове „против“ и „въздържал се“.

Янка Тянкова заяви пред журналисти, че днешното първо заседание на правната комисия е минало изключително конструктивно. "Зададохме правилния тон. Не може да се ангажирам с конкретни срокове", заяви тя.

Първият законопроект е внесен от Велислав Величков и група народни представители от ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП). Вторият е внесен от Надежда Йорданова и депутати от ПГ на „Демократична България“ (ДБ), а третият – от Олга Борисова и народни представители от ПГ на „Прогресивна България“ (ПБ).

В началото на извънредното заседание председателят на временната парламентарна комисия Янка Тянкова заяви, че очакванията към народните представители са изключително големи. Тя подчерта, че е сериозно предизвикателство да започваш работа по ЗСВ.

„Искрено се надявам, че политическото говорене, което беше в Народното събрание, няма да се пренесе в тази комисия и ще отстъпи място на нормалния тон и нравствени качества“, заяви Тянкова.

Тя изрази надежда тонът на работа в комисията да бъде пренесен и в пленарната зала.

Предложенията на ПП

Думата бе дадена на вносителя на първия законопроект – депутата от ПП Велислав Величков. Според него е можело да се изчака още един ден преди заседанието на комисията.

Той обясни, че законопроектът цели да уреди въпроса така, че след 25–30 години парламентарната квота във ВСС да не бъде партийна и политическа.

Величков бе категоричен, че съдебната власт трябва да бъде независима и освободена от политическо влияние.

По-късно той заяви, че в предложения мораториум се прокрадва „вратичка“, тъй като не се засягат назначенията и освобождаванията на административни ръководители и техните заместници.

„Не се засягат атестации на административни ръководители и техни заместници“, добави той и открои „неясната формулировка за командироването“.

Какво предлага ДБ

Надежда Йорданова представи законопроекта на ДБ. Тя посочи, че първата група изменения засяга процедурата за избор на членове на ВСС и Инспектората към него.

„В нашето предложение целим лицата, които се избират от парламента за членове на ВСС, да бъдат обществена квота“, заяви Йорданова.

Тя уточни, че се предлага отваряне на номинационната процедура, като юридическите факултети и Висшият адвокатски съвет също да могат да правят номинации.

Йорданова допълни, че се предлагат и ограничения върху възможността ВСС с изтекъл мандат да взима важни решения, като даде пример с Испания, където също са били въведени подобни ограничения.

Сред предложенията са още ограничаване на част от правомощията на главния прокурор и намаляване числеността на съдебната власт.

Олга Борисова представи законопроекта на ПБ. Тя обърна внимание, че с него се предвиждат нови правила за проверка на професионалните и нравствените качества на кандидатите за главен прокурор, председател на Върховния касационен съд (ВКС) и председател на Върховния административен съд (ВАС).

Със законопроекта се ограничават и правомощията на ВСС с изтекъл мандат да взима кадрови решения.

Предвижда се още председателите на върховните съдилища и главните прокурори да не могат да бъдат избирани за членове на ВСС в срок от седем години след напускане на поста.

Сред останалите предложения са забрана ВСС с изтекъл мандат:

да определя състави на съдилища и прокуратури;

да назначава или освобождава магистрати;

да приема подзаконови актове и етични кодекси.

Подкрепа и критики

От Министерството на правосъдието заявиха принципна подкрепа и за трите законопроекта. Подкрепа изразиха още ВКС, ВАС и Съюзът на съдиите.

По време на заседанието стана ясно, че Съюзът на съдиите ще представи подробно мотивирано становище в кратки срокове.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Рая Назарян заяви, че парламентарната група ще подкрепи и трите законопроекта.

„Считам, че трябва да се даде малко по-дълъг срок между първо и второ четене и да се направи работна група. Приветствам бързината, с която се действа, но тя не трябва да е за сметка на качеството“, каза Назарян.

Председателят на ПГ на ДБ Надежда Йорданова също заяви, че ще подкрепят и трите законопроекта.

Зам.-председателят на парламента и депутат от ПП Стою Стоев посочи, че ПБ ще получат подкрепата им, но изрази и притеснения относно липсата на промени в процедурата за парламентарната квота и неяснотите около избора на професионалната квота.

Той подчерта, че макар да се въвежда мораториум, той има препоръчителен, а не задължителен характер.

Зам.-председателят на ПГ на „Възраждане“ Петър Петров отбеляза, че и трите законопроекта предвиждат избор на членове на ВСС и Инспектората към него.

„Редно е и всичките ще бъдат подкрепени от моя страна в комисията“, заяви той.

Петров посочи, че в законопроектите има сходства с вижданията на „Възраждане“ за съдебната реформа, но отбеляза липсата на предложения за различно мнение по отношение на номинациите в проекта на ПБ.

Той отправи и критики към кратките срокове между първо и второ четене, като заяви, че това му напомня за практиките на предишни парламенти.

В отговор председателят на комисията Янка Тянкова заяви, че не е съгласна с необходимостта процедурата да се забавя.

„Чудя се за толкова много години защо в крайна сметка нямаме един ЗСВ, който да е работещ“, каза тя.