Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов откри XIV Годишна конференция на Центъра на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE). Форумът се провежда съвместно с IV Международна конференция по опазване на околната среда и рискове от бедствия, съобщиха от Министерството на отбраната.

В приветствието си Монов е подчертал нарастващото значение на управлението на кризи и реагирането при бедствия за националната сигурност, устойчивостта и колективната готовност на НАТО. „CMDR COE е важен инструмент за развитие на способности, международно сътрудничество и адаптация към променящата се среда за сигурност“, заявил той. По думите му е необходима все по-тясна връзка между науката, иновациите и практическите решения, които подпомагат както стратегическото политическо ръководство, така и екипите за реагиране на терен.

Любомир Монов е акцентирал и върху необходимостта сигурността да бъде разглеждана отвъд традиционната военна перспектива – през устойчивостта на институциите, защитата на критичната инфраструктура, непрекъсваемостта на процесите и готовността на обществата да реагират при комплексни кризи.

Конференцията продължава до 3 юни и включва панели и дискусии, посветени на координацията при бедствия, горските пожари в хибридна среда, оперативната съвместимост, цифровите двойници и интегрираните подходи за управление на риска.

