Грижата за себе си рядко влиза в графика ни с приоритет, макар именно тя да е в основата на това да се чувстваме добре, да бъдем устойчиви и да посрещаме ежедневието с повече енергия и спокойствие. Често поставяме всичко друго преди собствените си нужди и оставяме на заден план теми като психично здраве, движение, профилактика и вътрешен баланс. А истината е, че качеството на живота ни зависи именно от начина, по който се отнасяме към себе си всеки ден.

Именно такава покана отправя dm България към Варна със специалното събитие „Ден за мен“ – формат, посветен на онези важни теми, за които често не ни остава време, а всъщност стоят в основата на пълноценния живот. На 6 юни 2026 г., в красивата атмосфера на Морско кaзино, посетителите ще имат възможност да прекарат съботния ден по различен начин – не в бързане между ангажименти, а в среща с полезни идеи, експертни гледни точки и вдъхновяващи примери за по-добра грижа към себе си.

Събитието започва в 10:30 ч. с регистрация и кафе, а след това програмата преминава през три лекции, които обединяват различни аспекти на благосъстоянието – вътрешна устойчивост, движение и превенция. Общото между тях е, че не говорят абстрактно за „по-добрия живот“, а дават посока как той може да изглежда реално в ежедневието на съвременния човек.

Първата среща е с д-р Милена Хаджииванова, която ще представи темата „Кога за последно избра себе си? (Вътрешна устойчивост, граници и психично здраве)”. Като психолог и ментален коуч, тя работи с хора, поставени под постоянен натиск, високи очаквания и множество роли. Затова и нейното участие обещава разговор, който не просто назовава проблемите на съвременния ритъм, а търси изход от тях – чрез повече яснота, осъзнатост и лична грижа.

След нея Инес Субашка ще насочи фокуса към тялото и неговата естествена нужда от движение. Лекцията ѝ „Движението като храна за клетките: Младостта започва от ставите“ поставя акцент върху нещо изключително ценно – че активността не е въпрос единствено на форма, а на жизненост, устойчивост и качество на живот. Със своя опит като международен експерт, кондиционен треньор и специалист по здравословно хранене, тя ще говори за движението като основа на един по-силен, по-енергичен и по-осъзнат живот.

Програмата продължава с д-р Неделя Щонова и темата „Превенция – ключът към женското здраве”. Невролог, автор и дългогодишен водещ - тя е сред най-разпознаваемите гласове, когато говорим за научно обоснована грижа за здравето. Участието ѝ ще постави акцент върху силата на профилактиката, информирания избор и личната отговорност към собственото благополучие – теми, които все повече се превръщат в необходимост, а не в препоръка.

След лекционната част е предвиден обяд от 12:30 до 13:30 ч., а следобедът ще продължи с творчески работилници по избор, които ще дадат възможност денят да бъде не само полезен, но и истински приятен.

„Ден за мен“ не обещава чудеса. Той предлага нещо много по-ценно – пространство, в което да си припомним, че добрата грижа за себе си е знание, избор и отношение. И че когато си дадем време да чуем правилните хора, да зададем важните въпроси и да обърнем внимание на собствените си нужди, това никога не е загубен ден.

Ако търсите смислен начин да прекарате една събота във Варна, този ден може да се окаже точното място, от което да започнете.

„Ден за мен“ ще се проведе на 06 юни 2026 г. в Морско кaзино, с начален час 10:30 ч.

Билети можете да откриете в сайта на eventim.bg.