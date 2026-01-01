Насред Ларгото в София, където са сградите на властта - Народно събрание, Президентство и Министерски съвет, са зейнали дупки от разкъртени жълти плочки.

Между куполите се вижда, че плочките са в насипно състояние, разхвърляни една върху друга.

Проблемът се забеляза още в края на 2025 г, по-време на големите протести, когато хората бяха предупреждавани да не се струпват там.

Каква е причината за нелепата гледка? Точно тук няма движение на автомобили и засилен поток от пешеходци, а през 2019 година, когато се извършваше цялостната реконструкция на пространството - античен комплекс Сердика, се установи, че плочки от настилката са лепени с С-200.

Дали лепилото е виновно, дали плочките са некачествени, грешка ли е такъв тип настилка да е "таван" над археологическия комплекс, но е факт, че през няколко години тези жълти плочки се чупят и разместват.

Днес този участък от Ларгото не е обезопасен, независимо от поставените кашпи, те не могат да бъдат сигнал, че преминаването е опасно.

