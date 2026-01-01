Полицията разследва случай на мъж с прободна рана, открит в безпомощно състояние пред жилищен блок в Бобов дол.

Сигналът е подаден вчера в Районното управление в града. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил 53-годишен мъж.

При проверката служителите на реда констатирали, че мъжът е употребил алкохол и има прободна рана в областта на гърдите. Пострадалият е транспортиран за лечение в болница в Дупница.

По случая е образувано досъдебно производство. Уведомена е и прокуратурата.

Към момента се изясняват всички обстоятелства около инцидента, както и начинът, по който мъжът е получил нараняването.