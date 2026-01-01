Младежи нападнаха и ограбиха 15-годишно момче в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в Първо районно управление на 29 май около 21:56 часа. Първоначално е съобщено за нарушаване на обществения ред в района на заведение в Стара Загора.

Малко по-късно в районното управление две момчета на 15 години, в присъствието на своите родители, заявили, че са били застигнати на улица от пет непознати за тях лица. По думите им нападателите използвали сила, като от едното момче били отнети 20 евро.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж.

Разследващите продължават работата по установяване на всички факти и обстоятелства около инцидента, както и на извършителите.