Министерството на външните работи (МВнР) отправи препоръки към българските граждани, планиращи пътувания до САЩ, Канада и Мексико за Световното първенство по футбол. Мондиалът започва на 11 юни, а финалът е на 19 юли.

От МВнР препоръчват на пътуващите предварително да се информират относно процедурите за граничен контрол и изискванията за влизане в съответните държави, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градове-домакини на футболните срещи.

Предвид очаквания значителен брой посетители от МВнР препоръчват пътуванията и настаняването да бъдат планирани и организирани своевременно, както и да се следят указанията на местните власти и организаторите на съответните спортни мероприятия.

Повече информация за всяка отделна държава може да бъде намерена тук.

За първи път във финалите на Световното първенство по футбол ще участват 48 отбора. България не успя да се класира за тях. Последното ни участие на подобен форум бе във Франция през 1998 г.