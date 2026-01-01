Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение на 4 юни (четвъртък). Причината е основният ремонт на съоръжението, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изискват минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика.

Така преминаването на леките автомобили по моста ще бъде ограничено от 9:00 ч. до 21:00 ч., а на тежкотоварните автомобили — до 24 часа, от 9:00 ч. на 4 юни до 9:00 ч. на 5 юни.

От АПИ припомнят, че от началото на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът беше спиран за 24 часа на два пъти за изпълнение на аналогични дейности в други участъци. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства, като дейностите се организират и изпълняват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи. Прогнозният срок за завършване на основния ремонт на трасето е идния месец.

От АПИ обясняват още, че при спирането на трафика по Дунав мост на 4 юни шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково или алтернативни маршрути.