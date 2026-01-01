Окръжният съд в Търговище призна за виновна жена на 35 години, неосъждана, че в качеството си на акушерка е причинила смъртта на новородено поради немарливо изпълнение на правно регламентирана медицинска дейност, събощиха от пресслужбата на съда.

При ежедневното обслужване на детето е настъпил удар в областта на главата, при който е получена тежка черепно-мозъчна травма, представляваща постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

По този начин обвиняемата е нарушила основната дейност: при установена най-малка промяна в състоянието на новороденото не е информирала веднага дежурния лекар и не е изпълнила задължението си като дежурна акушерка да опише с рапорт състоянието на новороденото и настъпилите промени. Въпреки предприетите реанимационни действия, е настъпил смъртен изход.

В качеството ѝ на акушерка на С. И. през 2024 г. беше повдигнато обвинение за смърт за новородено, настъпила през месец март 2022 г. Тричленен състав на окръжния съд тогава призна С. И. за невиновна по повдигнатите ѝ обвинения.

След обжалване от защитата на пострадалите и протест от държавното обвинение Апелативен съд-Варна се произнесе за връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Окръжен съд.

В хода на настоящото производство бяха изслушани множество свидетели, както и петорна медицинска експертиза чрез видеоконферентна връзка. Деянието съставлява престъпление по чл. 123, ал. 1 НК и съдът наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години с изпитателен срок от пет години (условно осъждане).

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд-Варна в петнадесетдневен срок.