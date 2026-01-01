19-годишно момиче е настанено в болница с тежки наранявания след побой в кюстендилското село Пороминово.

Според събраните до момента данни инцидентът е станал около 1:00 часа на 31 май. Младата жена е била нападната и пребита, като вследствие на нанесените удари е получила сериозни травми.

Лекарите са установили мозъчен кръвоизлив, счупени ребра, хематом и други увреждания. Състоянието ѝ е наложило спешна медицинска намеса, а според разследващите нараняванията представляват средна телесна повреда с временно опасно за живота разстройство на здравето.

В рамките на разследването вече са разпитани свидетели, а прокуратурата е изискала цялата медицинска документация по случая. Предстои назначаването на съдебномедицинска експертиза, която да даде по-подробна оценка на получените травми.

Към момента органите на реда продължават работа по установяване на извършителя. Разследващите анализират всички факти и обстоятелства около случая, за да изяснят какво точно се е случило в нощта срещу 31 май.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването се води под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.