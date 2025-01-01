Кола блъсна 16-годишно момиче в Благоевград, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 10 ноември около 21:00 часа на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в Благоевград, лек автомобил с 41-годишен водач от Благоевград е блъснал 16-годишно момиче от града, което е пострадало с епидурален кръвоизлив в главата и контузия на бял дроб.

Шофьорка блъсна 14-годишно момиче в Разлог

То е транспортирано за лечение в болнично заведение в София. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.