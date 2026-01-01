Република Северна Македония отбелязва първата годишнина от трагедията в град Кочани, където при пожар в нощно заведение загинаха десетки младежи, а няколкостотин бяха ранени.

На 16 март 2025 г. в дискотека „Пулс“ в Кочани общо 63 души загубиха живота си, а 223 души получиха тежки телесни повреди и наранявания.

Програмата за отбелязване на годишнината в Кочани започва днес с литургия в храма "Св. вмч. Георги Победоносец" и обща служба за упокоение. По-късно през деня се очаква да бъде прочетен трисагий (кратка заупокойна молитва) на градските гробища в Кочани.

Утре (15 март) се организира маратон по пътя между Щип и Кочани, озаглавен "Тичаме и караме в чест на загиналите 63 ангели в Кочани". Същевременно ще се организира и първото мемориално планинарско шествие по маршрута Пониква - връх Панагюр - Осогово, под надслов "Ивона Антова и 63 ангели".

Сутринта е планиран и баскетболен турнир между пострадалите в пожара в спортна зала "Сашо Лазаров-Чапо" в Кочани.

По-късно ще се състои музикално и балетно представление "Кочани Ви благодари" в Националния център за култура "Бели мугри" в Кочани. Вечерта в същото пространство изпълнителят Марко Виденович и група "Мевлем" ще изнесат концерт, а след това ще се състои представяне на книгата "Ке те има" (Ще те има" на Марина Стойчевска).

В понеделник сутринта (16 март) в часа на избухване на пожара в дискотека "Пулс" - между 2:15 и 2:32 - граждани ще се съберат пред дискотеката, обединени от мотото "Светлината, която остава".

По-късно сутринта е организиран маратон от Щип през Облешево до Кочани. След това в парка на Революцията в града ще бъде открит символичен стенопис, озаглавен "Стена на спомена", който ще представлява визуален паметник на недовършените мечти. Ще бъде прочетена и заупокойна молитва.

Очаква се в Националния център на културата в Кочани "Бели мугри" да се състои събитие в чест на жертвите на трагедията и откриване на паметник "Недовършени мечти - всяко име е нечий свят".