В съдебната зала в Идризово към Основния наказателен съд в Скопие днес продължава процесът по делото за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани, предаде БГНЕС.

В рамките на днешното заседание е предвидено да бъдат разпитани законните представители на пострадалите по случая.

На предходното заседание, по предложение на прокуратурата, свидетелски показания даде собственикът на автомобилен сервиз, разположен непосредствено до дискотеката.

Той разказа за ремонта на „Пулс“ от своята гледна точка като съсед на обекта, както и за трагичната нощ, в която сградата беше обхваната от пожар.

63 млади хора загинаха на 16 март тази година при пожара, а около 200 бяха ранени.

По-рано защитата на обвиняемия Александър Нацев заяви в уводното си изложение, че в хода на процеса ще докаже, че Нацев не е бил нито отговорно лице, нито реален собственик на дружеството „Рубикон“.

Беше подчертано още, че охранителите в нощта на трагичния инцидент не са имали задължение или ангажимент да контролират броя на присъстващите гости в заведението, да проверяват наличието и изправността на защитното оборудване и условията за безопасност, както и че обвиняемото юридическо лице не е имало задължение да представя план за охрана.