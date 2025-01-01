В съдебната зала на затвора „Идризово” в Скопие продължи делото срещу обвиняемите 35 физически и три юридически лица за пожара в дискотека „Пулс” в Кочани. На днешното заседание всички подсъдими заявиха, че не се признават за виновни за престъпленията, в които са обвинени, предаде кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

„И до днес съм изумен и все още не мога да повярвам какво се случи онази нощ. 9 месеца съм затворен между четири стени и преживявам отново онази трагична нощ всеки ден. Като човек и като родител в клуб, където се събират всички млади хора и децата ми, никога не бих позволил нещо да се обърка“, каза подсъдимият собственик на дискотека „Пулс” Деян Йованов-Деко, цитиран от медиите в Северна Македония.

Йованов каза, че разбира болката на семействата на жертвите, защото и неговото семейство е загубило близък, но попита защо и синът му Михайло също е обвинен, след като той не е имал връзка с работата на дискотеката.

„Деян е човешко същество, а не чудовище. Никой не би искал тази трагедия да се случи. Но, за съжаление, тя се случи и ни шокира с нефункционалността на системата. Трагедията е резултат от нефункционална система“, цитират медиите думите на неговия адвокат Ивана Кочевска.

Съболезнования към семействата на шестдесет и тримата загинали в пожара на 16 март в дискотека „Пулс” в Кочани изразиха и останалите подсъдими, които пожелаха бързо възстановяване на над 200 пострадали.

Делото се провежда при засилени мерки за сигурност в присъствието на роднини на жертвите, прокуратурата и обществеността. Прокуратурата, представлявана от екип от 15 прокурори, обяви, че доказателствата ще покажат, че клуб „Пулс“ е бил смъртоносен капан от самото начало, а трагедията е резултат от системна небрежност и институционални провали.

На подсъдимата скамейка са собственици, управители, инспектори, бивши министри и кметове, охранители и държавни служители, обвинени в тежки престъпления срещу обществената безопасност, злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официални документи, което според прокуратурата е позволило незаконната дейност на дискотеката без подходящи противопожарни системи и разрешителни.