Китай обяви началото на военните си учения около Тайван, в които използва истински боеприпаси, предаде Франк прес.

Ученията стартираха броени часове след като китайските въоръжени сили обявиха, че ще проведат подобни маневри близо до териториалните води и до въздушното пространство на острова.

Китайската армия използва миноносци, фрегати, бомбардировачи, истребители и дронове в рамките на маневрите, включващи стрелба с истински боеприпаси по морски мишени северно и югозападно от Тайван, се казва в изявление на Източното военно командване на китайските въоръжени сили.

Тайван обяви, че е засякъл четири кораба на китайската брегова охрана близо до водите си и веднага е изпратил кораби, които да се позиционират в зоните, в които са били забелязани китайските плавателни съдове.