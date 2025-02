Тайванската брегова охрана съобщи, че е задържала свързан с Китай товарен кораб, след като е бил прекъснат намиращ се наблизо подводен кабел към островите Пънху в Тайванския проток, предаде Ройтерс.

Тайван, който Китай смята за своя територия, неведнъж е съобщавал за „подривни действия“ на Пекин около острова, като пускане на балони и драгиране на пясък, насочени към оказване на натиск, без да се стига до пряка конфронтация.

Тайпе се обезпокои, след като свързан с Китай кораб беше заподозрян за повреждането на друг кабел по-рано тази година, което принуди тайванските военноморски сили и други служби да положат допълнителни усилия за предпазване на подводните комуникационни линии, които са жизненоважни за връзките на острова с останалия свят.

BREAKING:



The Taiwanese coast guard is boarding the Chinese-owned vessel ”Hong Tai” after it was caught destroying an undersea telecommunications cable between Taiwan & its Kinmen island near China.



The crew, which is all Chinese, is being detained and taken to Taiwan.



🇨🇳🇹🇼 pic.twitter.com/gDSqzUAr05