Ръководителите на генералните щабове на държавите от НАТО се очаква да се срещнат днес, за да обсъдят ситуацията в Украйна и бъдещите си съвместни действия, съобщи Ройтерс.

Очаква се председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, генерал Дан Кейн, cъщо да се включи в онлайн срещата.

Срещата се смята за редовно заседание на ниво началници на отбраната.

Командващият силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич ще информира останалите военни представители за резултатите от срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, която се състоя миналата седмица в Аляска.

Тръмп организира среща Путин-Зеленски, европейците готвят гаранции за сигурност за Украйна

"Тъй като дипломатическите усилия за осигуряване на мир в Украйна напредват, очакваме с нетърпение актуализираната информация от Гринкевич за сегашната ситуация в областта на сигурността", написа председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне в социалната платформа "Екс".

Британското правителство заяви, че така наречената "Коалиция на желаещите", която днес имаше среща чрез видеоконферентна връзка, е постигнала договореност техните екипи за планиране да се срещнат с американските си колеги в следващите дни, за да напреднат с плановете за гаранции за сигурността на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след срещата си с Тръмп и европейските лидери, че гаранциите за сигурността на Киев вероятно ще бъдат изработени в рамките на 10 дни.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп изключи вероятността за разполагането на американски военнослужещи в Украйна и не даде подробности за гаранциите за сигурност, които според него Вашингтон би могъл да предложи на Киев.