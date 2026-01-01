Ръководството на Иран продължава вече втори ден да ограничава достъпа до интернет в страната на фона на масовите протести в редица градове, съобщиха наблюдатели на мрежата, цитирани от ДПА.

"Нетблокс", глобалната организация за мониторинг на интернет, написа в "Екс", че нейните "показатели сочат, че прекъсването на интернет остава в сила вече 36 часа, като сериозно ограничава възможността на иранците да проверят дали техни приятели и близки са в безопасност."

Публикацията е направена в 8:00 ч. (05:30 по Гринуич).

"Още една нощ на протести, още една нощ на репресии – иранците все още са откъснати от своите близки заради блокирането на интернет", пише потребител в "Екс".

Иранските служби за сигурност напълно са изключили интернет за населението, с изключение на собствените си сили за сигурност и избрани държавни медии.

Според публикации в медиите хората заобикалят блокадата, използвайки сателитния интернет "Старлинк", но само при условие че са успели незаконно да внесат необходимите терминали.

Наблюдатели казват, че ръководството има две основни цели с блокадата: да затрудни организирането на протести от страна на демонстрантите и да потисне публикуването на съобщения, снимки и видеоклипове за безредиците и ответните репресии.

Иранските власти са арестували 100 "въоръжени протестиращи" в град Бахарестан, близо до Техеран, съобщи информационната агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

Вълна от протести разтърсва Иран от почти две седмици. Тя е предизвикана от задълбочаваща се икономическа криза и резкия срив на националната валута.

Демонстрациите бързо се превърнаха в политически протести срещу авторитарното управление на страната. По-рано днес Би Би Си съобщи, че лекар и медицински служител в две болници са заявили, че лечебните заведения са претоварени от ранени по време на протестите.

Лекар от болница в Техеран каза, че заведението му е в кризисен режим, а медицински служител в друго лечебно заведение заяви, че не знае дали има достатъчно хирурзи, за да се справят с наплива от пациенти.