Хартиен отрязък, наподобяващ банкнота от 200 евро, е открит в оборота на хранителен магазин в град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

При отчитане на дневния оборот продавач е установил, че е бил заблуден от клиент, който се разплатил с отрязък без защитни елементи. Констатирано е, че върху хартиения отрязък има надпис „Невалиден“ от двете страни, изписан на английски и турски език. Сигналът в полицията е подаден около 21:30 часа на 9 януари от управителката на търговския обект.

По случая е започната проверка за измама, допълват от ОД на МВР в Разград.

Фалшиви евро банкноти са установени в град Вълчедръм в област Монтана, една от тях все още е в обращение, а мъж от Вършец е платил в игрална зала с фалшива банкнота от 50 евро.

България официално ще приеме еврото и ще бъде 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година.