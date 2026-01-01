Резултатите от първия екзитпол за изборите за кмет на Париж на института "Ипсос" сочат, че социалистът Еманюел Грегоар изпреварва консерваторката Рашида Дати, кандидатката на крайната левица София Шикиру и издигнатия от центристката партия "Хоризонти" Пиер-Ив Бурназел, предаде Франс 24.

Според друг екзитпол изгряващата звезда на крайната десница Сара Кнафо също може да получи достатъчно гласове, за да се яви на втория тур на изборите, въпреки че резултатите ѝ в екзитпола са по-ниски от тези в предизборните анкети.

Изходът от вота се смята за доста непредвидим на фона на дълбоката политическа фрагментация между трите основни блока - левицата, дясноцентристите и крайната десница.

Крайнодясната партия “Национален сбор” се стреми да затвърди възхода си и гледа на изборите като на първа стъпка към евентуално идване на власт след двата мандата на президента Еманюел Макрон. Лидерката ѝ Марин льо Пен, която два пъти се изправи срещу Макрон на президентски избори, може да бъде възпрепятствана да се кандидатира отново, ако бъде потвърдена забраната за участието ѝ в избори заради предполагаема злоупотреба с публични средства.

Изборните секции отвориха в 8:00 ч. местно време и ще затворят в 20:00 ч., когато се очакват първите резултати. Вторият тур е насрочен за 22 март.

В рамките на вота ще бъдат избрани общински съветници в приблизително 35 000 общини.

За разлика от националните избори, на местно ниво основните теми са ежедневни проблеми като борбата с наркотрафика, достъпът до здравеопазване и жилищната политика.

Особено оспорвана e битката за кметския пост в Париж, където кандидат на консервативната партия "Републиканците" се изправя срещу кандидата на Социалистическата партия, управляваща столицата от 25 години. От своя страна, “Националният сбор” на Марин льо Пен представи рекорден брой листи. Крайната десница има най-сериозни амбиции към Марсилия - вторият по големина град във Франция.