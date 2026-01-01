Трети случай на фалшиви банкноти от 100 евро засякоха за две седмици в игрални зали в Кюстендил.

Това съобщи пред журналисти Михаил Джаджаров, заместник-директор на Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Хванаха фалшиво евро в Кюстендил

"Във вчерашния ден 27-годишен жител на Кюстендил е предал на органите на МВР фалшива купюра от 100 евро. Въпросната банкнота му е била изплатена под формата на печалба при хазартни игри в игрална зала в града", каза Джаджаров.

Той благодари за действията на младия мъж, който е попречил на възможността банкнотата отново да бъде пусната в обращение. „Това е трети случай за последните две седмици“, каза Джаджаров. Той съобщи, че на 30 декември миналата година, в две други игрални зали в града, други двама души са платили с фалшиви банкноти.

При единия случай с банкнота с номинал от 100 евро в една зала, а при другия случай е платено с четири банкноти, отново с номинал от по 100 евро. Случаят е от друга игрална зала в града.

Хванаха мъж от Шумен, напазарувал си с фалшиво евро

"При първите два случая са установени двамата, опитали да прокарат фалшивите купюри. Те са на 28 и на 35 години и са от Кюстендил", посочи още Джаджаров, като уточни, че са образувани досъдебни производства.

Той допълни, че се чака експертиза, която да установи повече за банкнотите и това дали всичките, открити в Кюстендил, са идентични. Джаджаров уточни, че работата в игралните зали продължава.