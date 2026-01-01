Криминалисти от Шумен установиха мъж, прокарал в обращение неистинска евро банкнота, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Работата по случая е започнала на 5 януари след получен сигнал от собственик на търговски обект в града. По негови данни малко преди 16:00 часа на 2 януари мъж е посетил магазина му, купил си е безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро. Малко по-късно, при отчитане на оборота, собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива и я предал в полицейското управление в Шумен.

Идеален фалшификат няма – ето как да разпознаете фалшиво евро в България

Криминалисти от града влезли в дирите на местен жител. Вчера 35-годишният мъж е установен и задържан.

В хода на предприетите оперативни действия, осъществени под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Шумен, е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града. Намерени и иззети са още две неистински банкноти с номинал от 50 евро.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

В хипермаркети и хранителни магазини в Шумен все по-често се търгува в евро, установи репортерска проверка на БТА, осъществена от 1 до 5 януари в различни търговски обекти в града.

ОДМВР - Шумен

Как да разпознаете фалшиви банкноти

Докосни:

Усетете релефния печат: Основните надписи („Европейска централна банка“, номиналът) и архитектурните елементи са с по-плътен, релефен печат, който се усеща с пръсти. По краищата има къси, релефни линии.

Погледни (срещу светлина):

Воден знак: Появява се портрет (на Европа) и стойността на банкнотата. Образът е "вграден" в хартията, а не отпечатан.

Защитна лента: В хартията има тъмна вертикална лента. Срещу светлина се виждат мини символи (€) и номинал, които се редуват.

Наклони (холограма):

Холограмна лента/елемент: При наклоняване се появяват различни изображения – номинал, символът €, архитектурен мотив, които се сменят плавно. При по-високите номинални стойности прозорчето в лентата става прозрачно.

Преливащ номинал (OVI): Голямото число на банкнотата сменя цвета си (например от зелено към синьо) при накланяне.

Допълнителни проверки:

UV светлина: Под UV светлина се вижда светещо европейско знаме, звезди и микробалончета, които не се виждат на дневна светлина.

Фалшивите банкноти обикновено не успяват да имитират всички тези елементи едновременно и точно.

Предупреждение на МВР: