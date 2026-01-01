Криминалисти от Шумен установиха мъж, прокарал в обращение неистинска евро банкнота, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Работата по случая е започнала на 5 януари след получен сигнал от собственик на търговски обект в града. По негови данни малко преди 16:00 часа на 2 януари мъж е посетил магазина му, купил си е безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро. Малко по-късно, при отчитане на оборота, собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива и я предал в полицейското управление в Шумен.
Идеален фалшификат няма – ето как да разпознаете фалшиво евро в България
Криминалисти от града влезли в дирите на местен жител. Вчера 35-годишният мъж е установен и задържан.
В хода на предприетите оперативни действия, осъществени под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Шумен, е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града. Намерени и иззети са още две неистински банкноти с номинал от 50 евро.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
В хипермаркети и хранителни магазини в Шумен все по-често се търгува в евро, установи репортерска проверка на БТА, осъществена от 1 до 5 януари в различни търговски обекти в града.
Как да разпознаете фалшиви банкноти
Докосни:
Усетете релефния печат: Основните надписи („Европейска централна банка“, номиналът) и архитектурните елементи са с по-плътен, релефен печат, който се усеща с пръсти. По краищата има къси, релефни линии.
Погледни (срещу светлина):
Воден знак: Появява се портрет (на Европа) и стойността на банкнотата. Образът е "вграден" в хартията, а не отпечатан.
Защитна лента: В хартията има тъмна вертикална лента. Срещу светлина се виждат мини символи (€) и номинал, които се редуват.
Наклони (холограма):
Холограмна лента/елемент: При наклоняване се появяват различни изображения – номинал, символът €, архитектурен мотив, които се сменят плавно. При по-високите номинални стойности прозорчето в лентата става прозрачно.
Преливащ номинал (OVI): Голямото число на банкнотата сменя цвета си (например от зелено към синьо) при накланяне.
Допълнителни проверки:
UV светлина: Под UV светлина се вижда светещо европейско знаме, звезди и микробалончета, които не се виждат на дневна светлина.
Фалшивите банкноти обикновено не успяват да имитират всички тези елементи едновременно и точно.
Предупреждение на МВР:
- Обменяйте парите си единствено в банки, пощи и лицензирани финансови институции;
- Не предоставяйте лична и банкова информация (ЕГН, номер на банкова сметка, банкова карта, ПИН код и др.) на непознати без значение за какви се представят;
- Няма държавни органи, които обикалят по домовете или се обаждат по телефона, за да предлагат обмяна на валута;
- При подобни предложения незабавно подайте сигнал в структурите на МВР или на тел. 112;
- При съмнение, че сте получили фалшива банкнота, своевременно сигнализирайте на тел. 112 или посетете най-близкото подразделение на МВР;
- Тъй като в момента в обръщение са и левове, и евро, бъдете внимателни при получаване на ресто – част от монетите си приличат, освен че съществува риск от фалшиви банкноти.