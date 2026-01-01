Възрастна жена стана жертва на телефонна измама в Бяла, съобщиха от ОД на МВР.

На 6 януари е подаден сигнал, че жената е била въведена в заблуждение от измамници, които са я убедили да им предаде наличните си пари в лева и евро.

Възрастна жена остави пари на ало измамници до контейнер за смет

Тя е получила обаждане от мъж, представил се за полицейски служител.

Той ѝ обяснил, че трябва да предаде спестяванията си на полицията, защото престъпна група възнамерява да ѝ ги открадне.

Така за нейна защита е бил изпратен „служител“, на когото тя предала наличните си пари. Нанесените щети се уточняват.