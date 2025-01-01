Възрастна жена стана жертва на телефонна измама в Русе, съобщиха от полицията.

На 17 декември тя е измамена. Потърпевшата е съобщила, че е получила телефонно обаждане от скрит номер и непознат мъжки глас, представил се за адвокат.

Той я заблудил, че нейният син е задържан за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие със смъртен случай и че е необходимо спешно да бъде предоставена сума от 5 000 лева, за да бъде освободен.

Следвайки указанията на непознатия, жената поставила парите в найлонов плик и ги е оставила в близост до контейнер за смет в района на домашния си адрес.

По случая се води разследване.