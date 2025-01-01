Полицаи от Троян предотвратиха телефонна измама, съобщиха от полицията.

На 7 декември е подаден сигнал, че 80-годишна жена от Априлци е станала жертва на измамници. Тя е разказала, че на стационарния телефон, а впоследствие и на мобилен е разговаряла с мъж, който се е представил за полицай.

Той и е обяснил, че в района където тя живее обикаля бус с измамници, които търсят самотни възрастни хора, за да им отнемат парите. За целта, тя трябва да предаде на "полицията" всички налични пари, които след задържане на измамниците ще и бъдат върнати.

Възрастната жена е събрала сумата от 3030 лв. и още 600, които според изискванията на телефонния измамник е трябвало да даде отделно на мнимия полицай, който ще я потърси.

Жената е предала парите в чанта, замаскирани според изискванията на измамниците с друг багаж, на мъж пътуващ с бус. След получаване на сигнала е последвала мигновенна реакция от полицейските служители и водачът на буса, заедно с цялата парична сума е установен на Дунав мост.

Според първоначалната информация, 29-годишният мъж е бил нает за извършване на транспортна услуга и не е знаел, какъв багаж пренася. Той е оказал съдействие на полицията и доброволно се е върнал в Районно управление-Троян, където е предал паричната сума.