Задържаха криминално проявен мъж за телефонна измама в Габрово, съобщиха от полицията.

Сигналът за измамата е подаден на 4 декември от 60-годишна жена.

Възрастна жена хвърли от терасата 11 000 евро и 3000 лева на телефонни измамници

Тя е била въведена в заблуждение от непознат, че е необходимо да съдейства на органите на реда в залавянето на телефонни измамници. Жената е предала около 13 000 лв. и 720 евро.

Установен е 46-годишен мъж, който е получил парите. Част от сумата е намерена и иззета. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Органите на реда напомнят:

Не се доверявайте на телефонни обаждания от непознати. Получите ли обаждане от непознат за съдействие на полиция, разтърсващ разказ, молби за помощ или заплахи с последващи искания - предоставяне на пари или ценности, знайте, това е телефонна измама! Не се поддавайте, прекъснете връзката!

Телефонните измамници са изключително изобретателни. Те подбират жертвите си на случаен принцип. Като основно са възрастни хора, възползвайки се от тяхната загриженост за благосъстоянието на внуците, децата и роднините. Измамниците се представят за лекари, роднини, полицаи и други, но винаги искат спешно пари. Сценариите, които използват, са най-различни.

Те ангажират вниманието на своите жертви и задържат телефона отворен до осъществяване на престъпното деяние. Претекст за получаване на исканата сума е преживяно пътнотранспортно произшествие, оказване съдействие на полицията, физически наранявания или извършването на хирургични интервенции с близки роднини на манипулираните лица.

В никакъв случай не изпълнявайте указания, в които ви искат пари по телефона, независимо кой и по какъв повод отправя искането.

Не предоставяйте лични данни на свои близки по телефона.

След мащабна акция: Заловиха мъж за ало измами за над 30 000 лв. (СНИМКА)

Не предприемайте даване на пари на непознати, представящи се за посредници или доверени лица, защото това е сигурен знак за измама.

Ако все пак имате съмнение, че се обажда близък човек, първо да опитайте да се свържете с него чрез свой съсед или познат, по възможност от телефон, различен от този, на който сте получили обаждането.

Предупредете вашите възрастни родители, близки или съседи да бъдат предпазливи и да не се доверяват на обаждания от страна на непознати.