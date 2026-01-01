За България 2026 г. е преломна, защото тя бележи пълноправното членство на страната ни в еврозоната, което ще й позволи да заеме своето достойно място в общото европейско семейство. Това написа председателят на парламента Рая Назарян в социалните мрежи.

"Нека този нов етап ни донесе стабилност, по-висок стандарт, по-силна икономика и самочувствие на нация, която гради бъдещето си с визия и единство", отбеляза тя.

"По стара традиция нашият народ посреща Нова година с вяра, упование и оптимизъм, с признателност за извървения път и с вълнение пред новите възможности за всеки един от нас и за страната ни. Нека, прекрачвайки прага на 2026 г., бъдем изпълнени с положителни мисли, надежда и желание за добри дела, нека съзнаваме, че заедно пишем нашата споделена история", допълни Рая Нзарян.

Тя пожела на всички български граждани здрава, мирна и успешна 2026 г.