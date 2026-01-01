Нека влезем в новата година с увереност, че София е общност и че когато сме заедно, можем да направим града ни по-светъл, по-спокоен и по-добър дом за всички - това написа във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

"Посрещаме Новата година със светлините на София и с усещането, че каквото и да ни се случи, умеем да бъдем заедно", допълва той.

"Минахме през трудни моменти, през кризи и несигурност, но градът ни показа нещо важно – хората в София не се страхуват и не се отказват. Видяхме го по улиците, в кварталите, в малките жестове на взаимна грижа. Видяхме го в това как пазим града си, как се подкрепяме и как търсим решения, вместо оправдания", посочва още кметът на София.