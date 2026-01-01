От 1 януари 2026 г. в Гърция се вдигат пътните такси на магистралите, включително и на важната за българските шофьори "Егнатия Одос", която минава през северната част на страната, алармират местните медии.

Промяната идва, след като магистралата беше отдадена на концесия, а новите такси са част от сключените с концесионера договори за поддръжка и развитие.

Какво се променя:

► На пункта след граничния преход Кулата–Промахон таксата за леки автомобили е увеличена от 1,90 € на 2,35 €;

► За мотоциклети и триколки новата такса става 1,65 €, вместо досегашните 1,30 €;

► Таксите за камиони, автобуси и други превозни средства с по-малко от четири оси са повишени от 4,80 € на 5,95 €;

► За крупни товарни автомобили с четири или повече оси цената е увеличена от 6,70 € на 8,30 €;

Нови ставки има и на други участъци:

На пътя Серес – Солун, в района на Лагада, таксите ще бъдат:

► за мотоциклети и триколки – 0,25 евро;

► за леки автомобили – 0,35 евро;

► за камиони и автобуси с по-малко от четири оси – 0,90 евро;

► за камиони и превозни средства с четири и повече оси – 1,30 евро.

В района на Аспровалта новите тарифи са:

► за двуколесни превозни средства и триколки – 0,95 евро;

► за леки автомобили – 1,40 евро;

► за камиони и автобуси – 3,50 евро;

► за камиони с повече от четири оси – 4,90 евро.

Повече може да видите ТУК