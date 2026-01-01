Българските политици отправиха пожелания за здраве и успешна нова година и коментираха влизането на страната ни в еврозоната.

България официално приема еврото от днес и вече е 21-вият член на еврозоната. Това става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Президентът Румен Радев

Решението да приемем единната европейска валута е стратегически избор в спорен момент. Въвеждането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз – място, което ни се полага с достиженията на хилядолетната ни култура и цивилизационния принос на страната ни. Това заяви президентът Румен Радев в новогодишното си обръщение към нацията.

"Моето убеждение е, че отказът от националната ни валута трябваше да стане след допитване до народа, но управляващите не пожелаха да чуят гражданите. Този отказ бе един от драматичните симптоми за дълбокия разрив между политическата класа и народа, който се потвърди от масовите протести в цялата страна", заяви държавният глава.

„Те наказаха високомерието на управляващите. Първият бюджет в евро се оказа непосилна за тях задача и отприщи насъбралото се недоволство от несправедливия модел, корупцията, инфлацията и произвола на властта“, каза още президентът.

Той допълни, че протестите са показали също, че младите българи вече нямат желание да се спасяват поединично, а си задават въпроса как да помогнат на Родината.

„Ветераните от прехода също заляха площадите и това е голямото политическо събитие на 2025 година: роди се народен консенсус срещу мафията. Опитът той да бъде манипулиран с поколенчески интерпретации или чрез вклиняването на други теми не сполучи. Хората поискаха демокрация, справедливост, честни избори, обективни медии, реална европейска перспектива и достоен живот“, заяви Румен Радев.

Според държавния глава, за да си върнем демокрацията, не трябва да пилеем енергията и надеждата, които се родиха по площадите, и възможността да променим България. "Предстоят ни избори за парламент, а през есента ще избираме и нов президент. От нас зависи да не повтаряме стари грешки и да спрем да обикаляме в кръг. Готови сме, можем и ще успеем", посочи държавният глава.

"В уюта на дома, сред дълго чакани гости и приятели, или на изпълнения с хора площад отправяме заедно поглед към новата 2026-а с обща надежда тя да е по-добра за близките ни и за България", отбеляза президентът.

Той определи изминалата година като драматична за света. "Войни отнеха живота на хиляди хора, но се появиха и първите надежди за тяхното прекратяване", посочи Радев и заяви, че страната ни трябва недвусмислено да подкрепи усилията за мир в Украйна. Според държавния глава рискът от разширяване на конфликта не е отминал и не бива да разчитаме друг да отстоява нашите интереси, ако сами не сме в състояние да го сторим.

Той пожела днес и всеки следващ ден през новата година да показваме, че сме достоен народ не само чрез постиженията на нашите блестящи артисти, учени, шампиони и млади таланти, а във всекидневните си дела, в изпитанието да бъдем човеци.

Президентът Румен Радев отправи пожелания за здраве, радости, вдъхновение, мир в домовете, любов и благоденствие.

"В смутни периоди семейството и приятелите са нашето упование. Пожелавам ви те да ви носят уют и подкрепа. Нека следващите месеци сбъднат вашите лични мечти и нашата споделена мечта за мирна, свободна, благоденстваща и справедлива България", каза държавният глава в новогодишното си обръщение към нацията.

Министър-председателят в оставка Росен Желязков

Посрещаме Новата 2026 година като член на еврозоната – стратегическа стъпка, която носи по-голяма сигурност, финансова стабилност и повече възможности за гражданите и за бизнеса. Това е здрава основа за по-високи доходи, по-конкурентна икономика и устойчиво развитие. Това заяви в приветствие по случай новата 2026 г. министър-председателят в оставка Росен Желязков.

"Изминалата 2025 година беше динамична и сложна, но изключително важна за България. Това беше година на отговорни решения, целенасочени усилия и изпълнени ангажименти. Върнахме България на пътя на растежа и завършихме успешно процеса на пълна интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз. България изпраща 2025 година с брутен вътрешен продукт от 113 милиарда евро и икономически растеж от над 3 процента, което ни нарежда сред петте най-бързо развиващи се икономики в Европейския съюз", допълва премиерът.

"Сигурен съм, че пътят, който начертахме и гарантирахме пред България, ще продължи да дава реални положителни резултати за българските граждани и ще утвърждава страната ни като стабилен и авторитетен партньор в Европейския съюз и НАТО. Вярвам, че обществото ни е зряло и мъдро. Което е гаранция, че пътят, по който сме избрали да вървим, е неотклонен и достоен, а изборите, които правим, са не само за нас, а и за другите", заявява още Желязков.

На българските граждани той пожелава здраве и благоденствие.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Убеден съм, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор - тяснопартиен популизъм или държавност, написа като новогодишно послание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

"За ГЕРБ изборът беше ясен, този избор и тази цел ни водеха при преговорите за съставянето на правителството и по време на работата му, за да изпълним изискванията: финансова дисциплина, реформи и координация между институциите. Годината беше тест не само за икономиката, но и за демокрацията и дали решенията ще се взимат с мисъл за бъдещето, а не за следващите избори, които вече са факт", допълни Борисов.

Той подчерта, че приключваме годината с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. eвро. "Откакто е създаден ГЕРБ, БВП е нараснал с четири пъти - от 27 млрд. евро през 2006 до 113 през 2025 г.", посочи още Борисов.

По думите му икономическият растеж е над 3%, което ни нарежда сред първите пет държави в Европейския съюз по темпове на растеж. България отдавна вече не е най-бедната страна в ЕС. След последните години на безвремие, успяхме да върнем България на картата на развитите европейски държави.

"През 2025 г. решението за влизането ни в еврозоната беше и остава изпитание за държавността и посоката на страната ни. Това не беше просто технически процес, а тест за политическата зрялост, институционалната стабилност и общественото доверие в европейското бъдеще на държавата", отбеляза Борисов и пожелава новата година да донесе мир, повече успехи и по-добро бъдеще за България.

Председателят на „Продължаваме промяната" Асен Василев

"За първи път от Второто българско царство насам България печата валута, която се приема извън пределите на страната. Първи януари 2026 г. е началото на една епоха. Българите пътуват свободно, работят и развиват бизнес като равноправни граждани в най-богатия съюз на света", заяви във видеобръщение във фейсбук председателят на „Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев.

По думите му, за да станем равноправни на другите европейски народи, трябва да свършим още доста работа. Качествено и достъпно здравеопазване и образование за всички български граждани, независимо къде живеят и независимо колко пари имат техните семейства - това е новата богата, справедлива и европейска България, която трябва да изградим заедно, заяви лидерът на ПП.

„Много хора ще ви кажат, че това е утопия, че е невъзможно, че България е малка и има нужда от голям брат. Това са същите тези хора, които вече 20 години ни обясняват как всички са маскари, как от нас нищо не зависи, как няма смисъл, как България е прекалено малка и бедна, докато в същото време ограбваха хората, ограбваха бизнесите, управляваха със страх и изгониха над 1 милион българи зад граница. Най хубавото на 2025 година е, че българското общество им каза - стига", посочва Асен Василев.

По думите му първата голяма задача за 2026 г. е да направим честни и свободни избори без страх. Избори, в които хората са свободни да гласуват, без да се страхуват, че ще бъдат уволнени, че някой ще им открадне бизнеса, без да се страхуват, че ще ги оставят без социални помощи или без дърва за огрев, заяви още председателят на „Продължаваме промяната".

"Всичко е невъзможно, докато не го направим заедно", каза Асен Василев и отправи пожелание за успешна Нова година.

Съпредседателят на „Да, България” Ивайло Мирчев

Нека 2026 г. бъде годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданското пробуждане ще променят страната ни за добро. Годината, в която гневът от площадите и силата на протеста се превръщат в градивно действие и отговорност пред бъдещето на България и децата ни, написа съпредседателят на „Да, България” Ивайло Мирчев във Фейсбук.

Нека в делата ни ни водят непримиримостта и вярата, че можем заедно да изградим силна общност и достойна, модерна страна — гордо изправена, наравно с европейските ни партньори, допълни той. Мирчев отбеляза, че пред нас е година на решаващи избори. От общите ни усилия зависи мракът на зависимости, арогантност и безнаказаност да отстъпи пред волята ни за подредена държава — с правила, справедливост и работещи институции. България на гражданите, а не на задкулисието, посочи той.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов

В историята ще останат 12 бурни месеца, които донесоха както много отчаяние, така и много надежда за българския народ, заяви във видеобръщение във Фейсбук лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Нашата страна има златен исторически шанс отново да спечели своята свобода и независимост. България може и трябва да бъде свободна и независима, със своя собствена валута, със силна армия, с просветен и благоденстващ народ. През 2026 г., особено на идващите избори, които ще бъдат в края на март месец, ние българите можем да дадем урок не само на нашите собствени деца как се отстоява независимост, но и да дадем урок на цяла Европа как един привидно покорен и стъпкан народ може да се изправи и да извоюва свободата си, заяви лидерът на „Възраждане“.

Лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски

С настъпването на Новата 2026-а година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало, написа лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски във фейсбук.

"Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред. Във времена на изпитания държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората", посочва Пеевски.

На българските семейства той пожелава здраве, благополучие и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив.

"Най-хубавото предстои", пише още лидерът на „ДПС- Ново начало”.

Председателят на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров

Днес България извървява последната крачка от дългия си път на пълна европейска интеграция, на който още преди десетилетия ни поставиха редица далновидни политици, голяма част от които социалисти. Българското евро не е просто валута. То е част от нашия цивилизационен и осъзнат избор, който правим всеки ден. Това написа в профила си във Фейсбук вицепремиерът в оставка и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров.

"Влизането ни в еврозоната обаче далеч не е краят на нашето европейското развитие. Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която всички ние искаме да видим. Нека заедно да отворим и напишем тази нова страница от нашата обща история", допълва Зафиров.

"Посрещаме Новата 2026 година с много надежди – за мир и просперитет. Нека това е годината, в която разумът надделее над дрънкането с оръжия и Европа отново се превърне в континента, на който с диалог и дипломация постигаме нашите общи цели в един все по-сложен и динамичен свят. Нека опазването на човешкия живот и добруването на обикновените хора отново се превърнат в най-висши ценности за нас, европейците. Нека това е годината, в която стабилността и благоденствието се завърнат в нашата страна", пише Атанас Зафиров и отправя пожелания за здраве, семейно щастие и благополучие през новата година.

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов

Всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент, защото безусловно вярвам, че оттук нататък България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме, написа във фейсбук профила си лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света. И най-вече, и най-важното - всички ние ще живеем по-добре, допълва Трифонов.

Лидерът на „Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев

Новата година не изисква думи, а характер и смелост, написа лидерът на „Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев във Фейсбук. „България има нужда от ред, справедливост и управление, което служи на народа, а не на мафията. Народът има нужда от истината", допълва Василев. Наш дълг е да отстояваме суверенитета си, да защитим националния интерес и да върнем силата на държавата – в закона, в институциите и в отговорността на властта пред хората, отбелязва той.

„Пожелавам на всички добри хора да бъдат здрави, силни, смели и справедливи! Нека помним, че Бог ни е дал свободна воля и всички решения са наши, а не наложени ни от някого. Праз 2026 година да използваме този ценен дар и да помогнем с нашите избори доброто да възтържествува. Бъдете живи, здрави и благословени“, написа председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов във Фейсбук.

Кметът на София Васил Терзиев

Нека влезем в новата година с увереност, че София е общност и че когато сме заедно, можем да направим града ни по-светъл, по-спокоен и по-добър дом за всички - това написа във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

"Посрещаме Новата година със светлините на София и с усещането, че каквото и да ни се случи, умеем да бъдем заедно", допълва той.

"Минахме през трудни моменти, през кризи и несигурност, но градът ни показа нещо важно – хората в София не се страхуват и не се отказват. Видяхме го по улиците, в кварталите, в малките жестове на взаимна грижа. Видяхме го в това как пазим града си, как се подкрепяме и как търсим решения, вместо оправдания", посочва още кметът на София.

Кметът на Варна Благомир Коцев

Нека Новата 2026 година бъде обединяваща, но и преломна – за Варна и за България, каза кметът на крайморския град Благомир Коцев в новогодишното си обръщение, публикувано в социалните мрежи.

"Събитията от последния месец показаха недвусмислено, че моментът за решителни действия е дошъл", посочи Коцев. По думите му варненци са казали своето „не“ на олигархичния модел на управление, на погазването на демокрацията, на овладяването на институциите. Коцев посочи, че гражданският инстинкт е изкарал хората по улиците и площадите в защита на справедливостта и честността. „Варненци поискаха да живеят в една достойна България с главно Б, докато от екрана им се втълпяваше за държавата с голямо Д“, каза кметът и подчерта, че Варна е будна, свободна, пъстра и космополитна, каквато е и България.

"Като варненци и като българи ще запомним отминаващата година като нашия исторически момент, когато млади и стари, леви и десни, консервативни и либерални се обединиха в най-масовите протести в историята ни във всяко кътче на страната, за да погребат бандитското минало и да посрещнат гражданското бъдеще", каза още Коцев и изтъкна, че през следващата година това бъдеще ще зависи изцяло от нас. Призивът на кмета бе следващите предсрочни парламентарни избори да бъдат най-масовите, подобно на протестите от декември месец, за да скъса страната ни окончателно със стария модел на управление. Коцев посочи, че този модел е ощетявал развитието на Варна за сметка на повече пари за репресивните органи, загърбвал е Аспарухов мост, защото е твърде зает с далаверите си.

По думите на кмета градът няма нова модерна библиотека, защото строителите се страхуват, че държавата няма да я финансира докрай, а жителите на кварталите „Аспарухово“ и „Галата“ чакат от месеци да приключи ремонтът на пътя, който ги свързва, защото средства има само за „послушните“ общини. "Варна не бива повече да бъде наказвана заради свободния си дух", посочи Коцев и допълни, че градът заслужава растеж, облик и динамика.

"Варненци искат индустриална зона, бригади за бързи ремонти, нови паркове, по-добра инфраструктура, модерни културни и образователни пространства", каза още кметът и обеща екипът му да продължи да се бори за всичко това. Той изрази увереност, че гражданското обединение, показано през 2025 година, ще убеди властта в София, че край морето живеят смели хора с мечти, талант и умения, които искат да допринасят за общото бъдеще и заслужават признанието, което им се дължи.

Нека доброто продължава да побеждава и през 2026 година, бе новогодишното пожелание на кмета.