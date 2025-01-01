Руското министерство на отбраната публикува видеокадри, показващи свален дрон, за който твърди, че е бил изстрелян по-рано тази седмица от Украйна по резиденция на президента Владимир Путин в северозападната Новгородска област, предадоха АФП и ТАСС.

Киев отрича обвиненията, определяйки ги като лъжа.

Reuters: Какво знаем за руските обвинения, че Украйна е атакувала резиденция на Путин (ОБЗОР)

Видеозаписът, който е заснет в нощни условия, показва повреден дрон, паднал в снега в гора. Министерството заяви, че предполагаемата атака е била „целенасочена, внимателно планирана и извършена на етапи“, а дронът е носел 6-килограмова бомба.

Один из сбитых беспилотников ВСУ, летевших на резиденцию президента РФ в Новгородской области:https://t.co/CjAsV0a5aC



Видео: Минобороны России/ТАСС pic.twitter.com/lGa7MsPedw — ТАСС (@tass_agency) December 31, 2025

Москва обвини Киев, че в нощта на неделя срещу понеделник е атакувал с 91 дрона строго охраняваната резиденция на Владимир Путин, разположена във Валдай, между Москва и Санкт Петербург. Украйна веднага отрече, посочи липсата на доказателства и заяви, че Москва се опитва по този начин да оправдае блокирането на преговорите за намиране на изход от конфликта, предизвикан от пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година.

Тези обвинения поставят под съмнение продължаването на дипломатическите преговори, започнати през ноември, за да се сложи край на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Външно министерство на Русия: Ще има отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди вчера, че "последствията (от тази атака) ще доведат до втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация".

В съобщение, разпространено от руската армия, генералът, отговарящ за противовъздушните ракетни подразделения, Александър Романенков, заяви, че "терористичната атака" срещу резиденцията на Путин е била "внимателно планирана". Руската армия публикува и карта, показваща траекторията на дроновете, изстреляни по време на предполагаемата атака, както и разказ на очевидец, представен като жител на село, разположено в близост до резиденцията на руския президент.