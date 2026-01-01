Левият популист Зохран Мамдани, който съчета чар, умело присъствие в социалните мрежи и безкомпромисен фокус върху достъпността на живота, официално встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк в първите минути на новата година, малко след новогодишния ритуал на „Таймс скуеър“.

Церемонията по полагането на клетва се проведе под земята – в изоставена, но архитектурно впечатляваща метростанция под сградата на кметството. Така завърши годишният възход на Мамдани – от почти неизвестен щатски законодател до фигура с международна разпознаваемост, в която мнозина нюйоркчани и американци виждат надежда. С този акт той стана първият мюсюлманин и първият кмет от южноазиатски произход в историята на града, пише „Ню Йорк Таймс“.

Четири минути преди полунощ 34-годишният Мамдани, съпругата му Рама Дуваджи и главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс слязоха от влак на линия №6 и заеха местата си под арка с надпис „City Hall“. След кратко, леко неловко, но дружелюбно изчакване, разговори за новогодишни обещания и дори импровизирано пеене, настъпи моментът.

Малко след полунощ Мамдани положи лявата си ръка върху два екземпляра на Корана – единият принадлежал на дядо му, другият на чернокожия историк и писател Артуро Шомбург – и произнесе клетвата. Летиша Джеймс официално го закле пред малка група близки, съюзници и журналисти.

„Поздравления, г-н кмете“, каза тя под аплодисменти.

След това Мамдани подписа клетвата, предаде символичните 9 долара в брой на градския секретар и се вписа в официалната книга за заверка на подписа си. Цялата церемония продължи не повече от 10 минути и умишлено беше в тесен кръг – с около 20 души, сред които и родителите на младия кмет.

„Той води хората още от дете. Това не изглежда неочаквано, а като естествено продължение на пътя му. Немислимо, но красиво“, коментира майка му, режисьорката Мира Найр.

Официалната публична инаугурация е насрочена за по-късно същия ден пред кметството. Сред участниците ще бъдат сенаторът Бърни Сандърс, който ще положи церемониалната клетва, и конгресменката Александрия Окасио-Кортес, която ще открие събитието.

Изборът на място за първата клетва не беше случаен. Старата метростанция City Hall, открита през 1904 г. и отдавна затворена за пътници, символизира убеждението, че публичната инфраструктура може да издига качеството на живот. Мамдани, известен поддръжник на обществения транспорт, определи пространството като „свидетелство за значението на транспорта за жизнеността и здравето на града“.

Символиката продължи и с избора на Летиша Джеймс – един от най-острите критици на Доналд Тръмп – да го закълне. Мамдани направи кратки изявления, като по-пространна реч се очаква по време на официалната церемония.

Подкрепата за него идва и от социални активисти. „За първи път виждам кмет, който обича бедните и ненавижда бедността“, каза профсъюзната лидерка Бхайрави Десаи, родена в Индия. Според нея цинизмът, натрупан от корупционни скандали и расизъм, е бил разсеян от „необятното състрадание и искреност“, които тя вижда в Мамдани.

Предизвикателствата обаче тепърва предстоят. Новият кмет ще ръководи над 300 000 служители, ще се опитва да направи живота в Ню Йорк по-достъпен и ще трябва да се справя с напрежения – от отношенията с полицията до скептицизма на част от еврейската общност. Амбициозната му програма – безплатни градски автобуси, замразяване на наемите и универсални детски грижи – изисква милиарди долари и подкрепа от щатско ниво.

В първите часове след клетвата обаче фокусът беше върху надеждата и символиката. Мамдани напусна подземната станция през люк към парка пред кметството и започна официално мандата си. По-късно се появи и в новия си офис.

Очаква се следобедното тържество да събере десетки хиляди хора. В навечерието на смяната на властта уличните търговци в Долен Манхатън не криеха радостта си. „Преди не можех да си представя мюсюлмански кмет тук. Сега – да“, каза 44-годишният Сауди Махмуд, имигрант от Пакистан.

Новата година започна с ново лице начело на Ню Йорк – и с очаквания, които тепърва ще бъдат изпитани.