За по-тихо и спокойно посрещане на Новата година призовават представители на Столичната община в социалните мрежи.

В полунощ на Нова година фойерверките ще бъдат заменени от специално светлинно шоу. Столичната община призовава гражданите да не използват пиротехника както по време на концерта, така и в града като цяло.

Общинското предприятие "Екоравновесие" също отправя призив в социалната мрежа да не се използва пиротехника на празника днес.

"За много хора фойерверките са кратък момент на забавление. За животните обаче те означават страх, дезориентация и стрес – шумът и светкавиците ги карат да бягат, да се нараняват и често да се губят", отбелязват от общинското предприятие. Оттам напомнят, че всяка година след празниците има изгубени, ранени, уплашени и загинали животни. Пиротехниката крие риск и за хората – особено за деца, възрастни и хора, чувствителни към силен шум. Инцидентите не са изключение, а повтарящ се проблем, напомнят от "Екоравновесие".

Използването на пиротехнически изделия е изключително опасно особено за децата, каза за БТА заместник-кметът на район "Оборище" Милена Алексиева. Тя напомни, че за възрастните хора, болните, децата с аутизъм силният шум от бомбички и пиратки причинява изключително притеснение. Домашните любимци също преживяват страх и изпадат в стрес, който може да продължи с часове след новогодишният пукот, посочи Алексиева. Празникът не е необходимо да бъде съпроводен от гигантски шум. С приятна компания на Нова година тишината би могла да бъде запълнена и по-друг начин, каза зам.-кметът на "Оборище".

"В новогодишната нощ много от нас ще погледнат към небето с чаша в ръка. За други обаче - животни, малки деца и възрастни хора, това е нощ на страх и стрес", заяви във Фейсбук кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов. Той призова да посрещнем Новата година с радост, но и с отговорност, с музика, със светлина и с хората до нас, но без гърмежи, които плашат и нараняват. "Празникът не е по-малък, когато е по-тих. Понякога именно тишината е знак за грижа и зрялост", посочва районният кмет.

Кметът на "Слатина" Георги Илиев също напомни в социалната мрежа, че животните не обичат силния и остър шум и призова гражданите да празнуват спокойно, без излишен шум.

През януари 2022 г. Столичният общински съвет прие промени Наредбата за обществения ред, с който се въвеждат нови правила за използването на пиротехнически средства от категория "Ф2" и "Ф3" (масово използваните видове пиратки, ракетки и римски свещи, включително и т. нар. пиробатерии), които са основният източник на шум и стрес.

Употребата на пиратки и бомбички от тези категории се използва само и единствено сред разрешение на районния кмет. Изключение има единствено за периода от 18:00 ч. на 31 декември до 02:00 часа на 1-ви януари. Глобите за нерегламентирано ползване са от 100 до 300 лв. и/или имуществена санкция в размер от 300 лв. до 500 лв. Общо 81 са поисканите и разрешени фойерверки между март 2022 г. и края на 2024 година по данни на Общината.