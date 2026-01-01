С настъпването на Новата 2026-а година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало, написа лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Певески във фейсбук.

"Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред. Във времена на изпитания държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората", посочва Пеевски.

На българските семейства той пожелава здраве, благополучие и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив.

"Най-хубавото предстои", пише още лидерът на „ДПС- Ново начало”.