От 1 януари 2026 година България официално въвежда еврото като своя национална валута, ставайки 21-ия пълноправен член на еврозоната. Това е една от най-значимите икономически и финансови промени за страната от присъединяването ѝ към Европейския съюз насам и засяга пряко всеки гражданин, бизнес и институция.

С влизането в сила на новата валута България преминава към използването на евро във всички разплащания, като за определен преходен период левът и еврото ще бъдат в паралелно обращение. Официалният фиксиран курс остава непроменен – 1 евро = 1,95583 лева.

Как ще плащаме от днес?

От 1 януари всички безкасови плащания – заплати, пенсии, социални помощи, банкови преводи и плащания с карти – се извършват в евро. Банковите сметки на гражданите и фирмите са автоматично превалутирани без такси, като средствата в тях са запазени по стойност според фиксирания курс.

В първите седмици на 2026 година в търговската мрежа ще продължи смесеното обращение на двете валути, но рестото ще се връща в евро. Цените на стоките и услугите се изписват едновременно в левове и евро, с цел по-лесна ориентация на потребителите.

Обмяна на левове

Гражданите могат да обменят левове в евро без такса в банките и пощенските клонове за определен период, а в Българската народна банка – безсрочно. От институциите напомнят да се използват само официални места за обмяна, за да се избегнат измами.

Банковите сметки се превалутират автоматично

Хората не трябва да предприемат никакви действия по отношение на банковите си сметки. Това ще стане без такси и без необходимост от подаване на заявления.

Всякакви предложения за „съдействие“ при превалутиране на пари са измама. Нито банките, нито БНБ, нито която и да е държавна институция изпраща служители по домовете.

В магазините: Фокусът трябва да е върху цената в евро

В първите месеци цените ще бъдат изписвани едновременно в левове и в евро. Това обаче крие риск от объркване, защото визуално левовете са по-познати. Реалната цена, по която хората ще плащат, е тази в евро.

Именно тук се очакват и най-честите злоупотреби – чрез „тихо“ закръгляване нагоре. Законът изисква точно преизчисляване по фиксирания курс, без закръгляне в полза на търговеца. Дори малка разлика от няколко евроцента при масови покупки води до реално оскъпяване.

Най-уязвими са възрастните хора

Практиката в други държави показва, че най-тежко адаптацията се отразява на възрастните хора. Затова е важно близките им да отделят време и да обяснят с конкретни примери – как изглежда пенсията в евро, колко струват основни стоки и как да се ориентират в новите цени.

Те са и най-честата мишена на телефонни и домашни измами, свързани с „помощ при обмяна“.

Малките покупки крият най-голям риск

При ежедневни разходи – кафе, закуска, дребни покупки – хората най-рядко смятат. Именно там често се губят по няколко цента, които в дългосрочен план се превръщат в реално оскъпяване.

Един прост ориентир е грубото умножение по две – ако цената в евро изглежда висока и по тази сметка, вероятно нещо не е наред.

Еврото няма да промени покупателната способност за една нощ. Това, което може да я промени, са паниката, липсата на информация и недобросъвестните практики. Институциите уверяват, че ще има засилен контрол, но вниманието на потребителите остава ключово.