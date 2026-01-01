Бившият световен шампион по бокс в тежка категория - Антъни Джошуа, е изписан от болница в Лагос, Нигерия. "Дейли Мейл" припомня, че британецът беше приет след автомобилна катастрофа.

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа, има загинали

Фаталната катастрофа стана в понеделник, 29 декември. Джипът, превозващ 36-годишния британец, се е блъснал в паркиран камион. Двама от треньорите на Джошуа - Сина Гами и Латиф Айоделе, загинаха при инцидента.

Джошуа е бивш шампион в тежка категория на IBF, WBA и WBO, както и олимпийски шампион от 2012 г. Той има баланс в професионалния бокс от 29 победи и 4 загуби.